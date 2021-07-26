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Температура воздуха снизится, выпадет град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температура воздуха снизится, выпадет град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове начиная с ночи с 27 июля на 28 июля ожидается усиление северо-западного ветра, переменные дожди.
Экология
26 июля 2021 г. 13:59
Температура воздуха снизится, выпадет град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове начиная с ночи с 27 июля на 28 июля ожидается усиление северо-западного ветра, переменные дожди.

Как передает Report, об этом сообщается в информации, распространённой Национальной службой гидрометеорологии.

Сообщается, что температура воздуха по сравнению с минувшими днями снизится на 5-8 градусов.

27 июля вечером, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидается изменение погодных условий в районах республики, местами вероятны грозы, переменные проливные дожди.

Вероятен град. В связи с прогнозируемыми интенсивными дождями в некоторых горных реках вероятно повышение уровня воды, возможны кратковременные наводнения и сели. Северо-западный ветер временами усилится.

Неблагоприятные погодные условия продлятся до 29 июля.

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