Температура воздуха снизится, выпадет град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове начиная с ночи с 27 июля на 28 июля ожидается усиление северо-западного ветра, переменные дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове начиная с ночи с 27 июля на 28 июля ожидается усиление северо-западного ветра, переменные дожди.

Как передает Report, об этом сообщается в информации, распространённой Национальной службой гидрометеорологии.

Сообщается, что температура воздуха по сравнению с минувшими днями снизится на 5-8 градусов.

27 июля вечером, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидается изменение погодных условий в районах республики, местами вероятны грозы, переменные проливные дожди.

Вероятен град. В связи с прогнозируемыми интенсивными дождями в некоторых горных реках вероятно повышение уровня воды, возможны кратковременные наводнения и сели. Северо-западный ветер временами усилится.

Неблагоприятные погодные условия продлятся до 29 июля.