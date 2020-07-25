Температура воздуха снизится, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра

27-30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с. Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха 29-30 июля будет постепенно снижаться

27-30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха 29-30 июля будет постепенно снижаться на 3-5 градусов. 27-28 июля в некоторых северных и западных районах Азербайджана, а с 29 по 31 июля в большинстве районов ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни и град.

Температура воздуха 29-30 июля опустится на 5-7 градусов. Возможны разливы горных рек на склонах Большого и Малого Кавказа.