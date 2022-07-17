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Температура воздуха повысится до 44 градусов

Температура воздуха повысится до 44 градусов Обнародован прогноз погоды на завтра.
Экология
17 июля 2022 г. 12:11
Температура воздуха повысится до 44 градусов

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 23-26°, днем 33-38° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 35-37° тепла. Атмосферное составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Будет дуть западный ветер.

Havanın temperaturu gecə 22-27° isti, gündüz 37-41°, bəzi yerlərdə 43-44° isti, dağlarda gecə 10-15° isti, gündüz 28-33° isti olacaq.

Температура воздуха ночью 22-27°, днем 37-41°, местами 43-44° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 28-33° тепла.

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Версия на английском языке Air temperature to reach 44C in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu 44 dərəcəyədək yüksələcək

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