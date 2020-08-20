Температура воздуха понизится, ожидается сильный ветер

В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия

С вечера 21 августа по 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, ветер северо-западный со скоростью 18-23 м/с, 25-30 м/с, вечером - 22, ночью - 23 м/с, утром местами порывы ветра достигнут 32-35 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Вечером 21 августа, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до полудня 24 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами ливневые дожди, в отдельных местах интенсивные и сильные осадки. Ветер западный с усилением до 15-20 м/с, 23-28 м/с, местами с порывами до 30-35 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов. Водность рек может повыситься, кратковременные наводнения и сели ожидаются в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа.