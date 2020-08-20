О нас
Report Georgia

Температура воздуха понизится, ожидается сильный ветер

Температура воздуха понизится, ожидается сильный ветер В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Экология
20 августа 2020 г. 15:10
Температура воздуха понизится, ожидается сильный ветер
0 : 00
0 : 00

С вечера 21 августа по 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, ветер северо-западный со скоростью 18-23 м/с, 25-30 м/с, вечером - 22, ночью - 23 м/с, утром местами порывы ветра достигнут 32-35 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Вечером 21 августа, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до полудня 24 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами ливневые дожди, в отдельных местах интенсивные и сильные осадки. Ветер западный с усилением до 15-20 м/с, 23-28 м/с, местами с порывами до 30-35 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов. Водность рек может повыситься, кратковременные наводнения и сели ожидаются в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu aşağı düşəcək, güclü külək əsəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Оштрафован директор Кавказского консервного завода
Оштрафован директор Кавказского консервного завода
20 августа 2020 г. 14:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
20 августа 2020 г. 13:55
Завтра в Баку ожидается 33 градуса тепла
Завтра в Баку ожидается 33 градуса тепла
19 августа 2020 г. 15:04
Наказан директор учреждения, загрязнявшего атмосферу
Наказан директор учреждения, загрязнявшего атмосферу
19 августа 2020 г. 12:29
Эксперты перепроверят зарегистрированную в США рекордную температуру
Эксперты перепроверят зарегистрированную в США рекордную температуру
19 августа 2020 г. 12:07
Ученые оценили количество пластика в Атлантическом океане
Ученые оценили количество пластика в Атлантическом океане
19 августа 2020 г. 09:56
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
18 августа 2020 г. 14:17
Житель Губинского района оштрафован за ущерб лесному фонду
Житель Губинского района оштрафован за ущерб лесному фонду
18 августа 2020 г. 12:55
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 августа 2020 г. 14:41
За загрязнение воздуха оштрафовано ответственное лицо
За загрязнение воздуха оштрафовано ответственное лицо
17 августа 2020 г. 12:56

Последние новости

15:59
В Шамахы полиция пресекла проведение свадьбы Происшествия
15:49
Из музея ниндзя украли 150-килограммовый сейф с выручкой Это интересно
15:44
Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде Здоровье
15:38
ФотоРешением суда глава ИВ Кюрдамира заключен под стражу Происшествия
15:22
ВОЗ призвала правительства применять ограничительные мероприятия на местах Здоровье
15:10
Температура воздуха понизится, ожидается сильный ветер Экология
14:56
МВД Азербайджана распространило заявление по поводу факта мошенничества  Происшествия
14:50
Yonhap: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Другие страны
14:28
Оштрафован директор Кавказского консервного завода Экология
14:12
В Бинагадинском районе похищены электроприборы стоимостью 12 000 манатов  Происшествия
14:08
На Британских островах найдены древние наскальные рисунки Это интересно
13:58
На устранение последствий стихийного бедствия районам выделено по 3 млн манатов Внутренняя политика
13:56
Умер известный актер из "Звездного пути" и "Темного рыцаря" Шоу-бизнес
13:55
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:28
Глава МИД Беларуси заявил о давлении на его семью В регионе
Вся новостная лента