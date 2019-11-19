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Температура воздуха понизится на 5-8 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) сделало предупреждение в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии МЭПР, с вечера 20 ноября по 22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, осадки, которые могут перейти в ливень.  

Будет преобладать северный ветер. 

Температура воздуха будет ниже климатической нормы. 

Начиная с 20 ноября в северных и восточных районах Азербайджана ожидается переменная облачность, возможны дождь, в горных районах - снег. Местами осадки могут принять интенсивный характер. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. 

Температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов. Уровень рек поднимется, в особенности сели ожидаются в некоторых горных реках Лянкярано-Астаринского региона. 

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