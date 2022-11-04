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Температура воздуха понизится на 5-8 градусов

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°.
Экология
4 ноября 2022 г. 17:46
Температура воздуха понизится на 5-8 градусов

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с 6 по 7 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, иногда 23-28 м/с, а с утра 6 ноября в некоторых местах полуострова - до 30 м/с, местами пройдут дожди. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°.

В районах Азербайджана, начиная с вечера 5 ноября в северных и западных районах и до полудня 8 ноября, на территории страны ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди, в некоторых местах интенсивные, в горных районах возможно выпадет снег. Западный ветер с 6 ноября до утра 7 ноября усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°.

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Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı enəcək, yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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