Температура воздуха понизится на 5-8 градусов

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с 6 по 7 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, иногда 23-28 м/с, а с утра 6 ноября в некоторых местах полуострова - до 30 м/с, местами пройдут дожди. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°.

В районах Азербайджана, начиная с вечера 5 ноября в северных и западных районах и до полудня 8 ноября, на территории страны ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди, в некоторых местах интенсивные, в горных районах возможно выпадет снег. Западный ветер с 6 ноября до утра 7 ноября усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 23-28 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8°.