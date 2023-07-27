Температура воздуха понизится на 5-7 градусов в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 июля ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, а с 29 до утра 30 июля - северо-западного ветра до 15-20 ​​м/с, местами до 25 м/с. В первой половине 29-го июля на отдельных участках полуострова порывы ветра достиг

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 июля ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с, а с 29 до утра 30 июля - северо-западного ветра до 15-20 ​​м/с, местами до 25 м/с. В первой половине 29-го июля на отдельных участках полуострова порывы ветра достигнут 28-33 м/с.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов по сравнению с предыдущими днями и 29 июля ​​составит 25-28 градусов тепла.

С 28 по 30 июля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град.

Прогнозируется усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 25-30 м/с.

Ожидается, что водность рек увеличится, а в некоторых горных реках пройдут кратковременные сели.