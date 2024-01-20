Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер

Температура воздуха понизится на 5-10 градусов, ожидается дождь, снег, сильный ветер.

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается дождь, снег, сильный ветер.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, после нескольких дней умеренной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 21-го по утро 24-го января ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, 22-го ночью и утром в некоторых частях полуострова до 30 м/с: "С 23-го по 24-е января днем временами ожидаются дожди, которые местами перейдут в мокрый снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов. С 22 января, начиная с северных и западных районов Азербайджана, погодные условия изменятся, до вечера 24-го января временами ожидаются осадки, в некоторых местах - снег и мокрый снег”.

Г.Мамедова отметила, что в Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Лянкяран-Астаринском районах и в Центральном Аране количество осадков, вероятно, увеличится: “Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горных и предгорных районах - до 23-28 м/с. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом”.