О нас

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер Температура воздуха понизится на 5-10 градусов, ожидается дождь, снег, сильный ветер.
Экология
20 января 2024 г. 16:04
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается дождь, снег, сильный ветер.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, после нескольких дней умеренной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 21-го по утро 24-го января ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, 22-го ночью и утром в некоторых частях полуострова до 30 м/с: "С 23-го по 24-е января днем временами ожидаются дожди, которые местами перейдут в мокрый снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов. С 22 января, начиная с северных и западных районов Азербайджана, погодные условия изменятся, до вечера 24-го января временами ожидаются осадки, в некоторых местах - снег и мокрый снег”.

Г.Мамедова отметила, что в Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Лянкяран-Астаринском районах и в Центральном Аране количество осадков, вероятно, увеличится: “Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горных и предгорных районах - до 23-28 м/с. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu 5-10 dərəcə enəcək, yağış, qar yağacaq, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi