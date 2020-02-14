Температура в Антарктиде побила два рекорда за неделю

Бразильские ученые зафиксировали рекорд на антарктическом острове Симор – 9 февраля температура там впервые поднялась выше 20 °С, до 20,75 °С. Тремя днями ранее в континентальной части Антарктиды был зафиксирован другой рекорд – 18,3 °С. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Guardian.

Предыдущий рекорд на острове Симор ученые зафиксировали в январе 1982 года – тогда температура составила 19,8 °С. Наблюдения специалистов пока носят предварительный характер: их еще должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация. Тем не менее, сейчас они согласуются с тенденцией стремительного потепления на Антарктическом полуострове и близлежащих островах.

"Мы видим тенденцию на потепление во многих местах, за которыми наблюдаем, но никогда мы не видели ничего подобного", – прокомментировал Карлос Скафер, бразильский ученый, который занимается наблюдением за влиянием потепления климата на Антарктиду.

Он добавил, что температура в этой части континента ведет себя очень странно: в первом десятилетии XXI века она понизилась, однако в следующем начала быстро повышаться. Ученые считают, что это происходит из-за сдвигов в океанических течениях и влияния климатического феномена Эль-Ниньо, который представляет собой колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно происходит с периодом от 3 до 8 лет.