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Температура понизится на 5-8 градусов, будут дожди – предупреждение

Температура понизится на 5-8 градусов, будут дожди – предупреждение В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 9 марта до утра 10 марта ожидаются кратковременные дожди.
Экология
8 марта 2022 г. 18:22
Температура понизится на 5-8 градусов, будут дожди – предупреждение

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 9 марта до утра 10 марта ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, ночью местами осадки будут интенсивными. С 10 марта до утра 11 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

В районах Азербайджана со второй половины дня 9 марта, начиная с северных и западных регионов до 13 марта на территории страны ожидается изменение погоды, временами осадки, в горных и предгорных районах снег. Местами осадки будут интенсивными, ожидается гроза и град. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках. Температура постепенно снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

Отметим, что во второй декаде месяца ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями, а температурный режим будет ниже, чем в первой декаде.

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