Температура океанов бьет рекорды, требуются срочные действий по борьбе с глобальным потеплением

Температура воды в мировом океане достигает рекордных показателей.

Температура воды в мировом океане достигает рекордных показателей.

Как передает Report со ссылкой на Daily Record, один из ведущих морских экспертов Шотландии, профессор Майк Берроуз, рассказал, что за последние 30 лет он никогда не видел ничего подобного.

Средняя глобальная температура морской поверхности на этой неделе побила рекорд, достигнув почти 21 градуса по Цельсию. При этом, в некоторых регионах Земли она еще выше, а вода вокруг Флориды "почти что джакузи".

И прежде периоды сильной жары в морях могли нанести разрушительный ущерб морской флоре и фауне, будь то перегрев океанов, или почти 40-градусная жара в Южной Америке зимой, или лесные пожары и наводнения. Сегодня нас окружает реальная опасность - нынешняя ситуация говорит о том, что человечество находится на грани катастрофы. Так что необходимы срочные действия, говорят ученые.