О нас

Температура океанов бьет рекорды, требуются срочные действий по борьбе с глобальным потеплением

Температура океанов бьет рекорды, требуются срочные действий по борьбе с глобальным потеплением Температура воды в мировом океане достигает рекордных показателей.
Экология
5 августа 2023 г. 11:34
Температура океанов бьет рекорды, требуются срочные действий по борьбе с глобальным потеплением

Температура воды в мировом океане достигает рекордных показателей.

Как передает Report со ссылкой на Daily Record, один из ведущих морских экспертов Шотландии, профессор Майк Берроуз, рассказал, что за последние 30 лет он никогда не видел ничего подобного.

Средняя глобальная температура морской поверхности на этой неделе побила рекорд, достигнув почти 21 градуса по Цельсию. При этом, в некоторых регионах Земли она еще выше, а вода вокруг Флориды "почти что джакузи".

И прежде периоды сильной жары в морях могли нанести разрушительный ущерб морской флоре и фауне, будь то перегрев океанов, или почти 40-градусная жара в Южной Америке зимой, или лесные пожары и наводнения. Сегодня нас окружает реальная опасность - нынешняя ситуация говорит о том, что человечество находится на грани катастрофы. Так что необходимы срочные действия, говорят ученые.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Urgent action needed to tackle global warming as oceans temperatures rise

Самое читаемое

На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине
WSJ: Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине
29 июля 2023 г. 23:50
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
31 июля 2023 г. 08:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi