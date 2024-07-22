Температура на планете в июне побила предыдущие рекорды жары

Температура нынешним летом как в море, так и на суше бьет предыдущие рекорды жары с большим отрывом.

Температура нынешним летом как в море, так и на суше бьет предыдущие рекорды жары с большим отрывом.

Как сообщает Report, согласно данным, опубликованным некоммерческой американской организацией Berkeley Earth, в 63 странах средняя температура в июне превысила все ранее зафиксированные рекорды тепла.

Временный ряд метеорологических измерений, с которым работает организация, использует в качестве отправной точки 1850 год. Июнь 2024 года - двенадцатый месяц подряд, когда средняя температура на суше и в море как минимум на 1,5 градуса превышает среднемесячный показатель за период с 1850 по 1900 год.

"Тот факт, что двенадцать месяцев подряд теплее, чем в те же месяцы предыдущего года, это крайность. Если красные предупреждающие флажки продолжат крутое восхождение вдоль кривой еще 15 лет, то мы окажемся на уровне 1,4 градуса [против нынешних 1,2 градуса]", - говорит Михаэль Тьернстрём, профессор кафедры метеорологии Стокгольмского университета.

Одна из целей Парижского соглашения - ограничить потепление уровнем 1,5 градуса по сравнению со средним показателем доиндустриального периода.

Одна из причин, по которой за последние двенадцать месяцев было побито так много рекордов жары, заключается в явлении Эль-Ниньо. Это повторяющееся явление, когда климатические и гидрологические факторы взаимодействуют в Индийском и Тихом океанах таким образом, что это влияет на температуру во многих частях мира.

Отклонение, которое принесло с собой Эль-Ниньо в этом году, исторически очень велико, и его превосходит только супер-Эль-Ниньо, которое произошло в 1878–1888 годах.