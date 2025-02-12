Таяние ледников Гренландии ускорилось в шесть раз за 10 лет

Ледяной щит Гренландии, крупнейший резервуар пресной воды в Северном полушарии, теряет массу с беспрецедентной скоростью. С 1980-х годов он уже потерял более триллиона тонн льда, а за последнее десятилетие скорость таяния увеличилась в шесть раз.

Ледяной щит Гренландии, крупнейший резервуар пресной воды в Северном полушарии, теряет массу с беспрецедентной скоростью. С 1980-х годов он уже потерял более триллиона тонн льда, а за последнее десятилетие скорость таяния увеличилась в шесть раз.

Как передает Report , к такому выводу пришли норвежские специалисты из Центра климатических исследований Бьеркнеса.

Специалисты выяснили, что потеря около 230 млрд тонн льда за год станет переломным моментом. Это соответствует повышению средней глобальной температуры на 3,4°C. В 2024 году планета уже превысила порог в 1,5°C, установленный Парижским соглашением.

Ученые использовали моделирование, чтобы оценить влияние климатических изменений на баланс массы ледяного щита.

Они обнаружили, что ключевым фактором является высота и топография: лед отступает до тех пор, пока не останутся лишь ледяные шапки на возвышенностях. Особую роль играет западная часть ледяного щита, которая может стабилизировать его состояние. Однако если эта область потеряет связь с прибрежными районами, это приведет к потере более 80% массы льда.

Таяние ледяного щита вызывает не только повышение уровня моря, но и изменение солености океана, что угрожает морским экосистемам и прибрежным сообществам. Полное таяние ледяного покрова Гренландии может привести к подъему уровня моря на семь метров.