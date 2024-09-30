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Талех Зиядов: Уровень Каспия за последние 5 лет снизился на 1 метр, но сейчас остается стабильным

Талех Зиядов: Уровень Каспия за последние 5 лет снизился на 1 метр, но сейчас остается стабильным Вопрос обмеления Каспийского моря имеет важное значение не только для одного порта или страны, а затрагивает интересы всех пяти прикаспийских государств.
Экология
30 сентября 2024 г. 16:51
Талех Зиядов: Уровень Каспия за последние 5 лет снизился на 1 метр, но сейчас остается стабильным

Вопрос обмеления Каспийского моря имеет важное значение не только для одного порта или страны, а затрагивает интересы всех пяти прикаспийских государств.

Об этом сказал Report генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Он подчеркнул, что президент Азербайджана неоднократно акцентировал внимание на этой проблеме на различных международных площадках.

"Обмеление Каспийского бассейна - это глобальная проблема, о которой на международной арене почти не говорят, в отличие от таких регионов, как Амазонский бассейн. Это серьезный вызов, который требует более широкого подхода", - отметил Зиядов.

По его словам, для эффективного решения проблемы необходимо провести тщательный анализ причин снижения уровня воды.

"Нужно понять, связано ли это с работой Волго-Донского канала, реки Куры или же с изменениями в климате, такими как повышение температуры и изменение ветров, которые также могут влиять на уровень моря", - добавил он.

Зиядов подчеркнул, что за последние пять лет уровень воды в Каспии снизился на метр, но сейчас он остается стабильным: "Надеемся, что совместные усилия стран региона помогут удержать уровень воды на текущем уровне и, возможно, даже повысить его", - заключил он.

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