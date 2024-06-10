Талех Зиядов: Каспийское море одно из самых малоизученных мест в мире

Каспийское море одно из самых малоизученных мест в мире.

Каспийское море одно из самых малоизученных мест в мире.

Как передает Report, об этом генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов сказал на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященного синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

Он отметил, что последние исследования Каспийского бассейна проведены в 1970-х годах.

"Изменение климата очень актуально для этого региона. Очень важно сотрудничать в этом вопросе и привлекать в этот регион международные иневестиции, а также представителей академического и научного сообщества", - сказал он.

Зиядов также добавил, что в недалеком будущем будет анонсировано создание центра, занимающегося исследованиями Каспийского моря. "Предположительно, он будет функционировать на территории Бакинского порта, поскольку здесь имеется необходимое оборудование", - добавил он.