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Связанные с агропромом выбросы повысят температуру на Земле на градус к 2100 году

Связанные с агропромом выбросы повысят температуру на Земле на градус к 2100 году Климатологи из США впервые всесторонне изучили вклад агропромышленности в глобальное потепление и обнаружили, что выбросы парниковых газов, связанные с производством, переработкой и потреблением пищи, повысят средние температуры на Земле на один дополните
Экология
6 марта 2023 г. 21:00
Связанные с агропромом выбросы повысят температуру на Земле на градус к 2100 году

Климатологи из США впервые всесторонне изучили вклад агропромышленности в глобальное потепление и обнаружили, что выбросы парниковых газов, связанные с производством, переработкой и потреблением пищи, повысят средние температуры на Земле на один дополнительный градус Цельсия к началу следующего столетия.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, выводы исследователей были опубликованы в статье в журнале Nature Climate Change.

"Проведенные нами расчеты показывают, что выбросы, связанные с производством еды, дополнительно повысят температуры на Земле примерно на один градус Цельсия к началу следующего столетия. При этом 55% от этого потепления можно избежать, если улучить производственные практики и добиться всемирного перехода на здоровые диеты, а также более экономные практики производства пищевых продуктов", - говорится в исследовании.

По текущим представлениям климатологов значительная часть выбросов антропогенных парниковых газов связана с сельским хозяйством и со связанными с ним отраслями экономики. В частности, на их долю приходится около половины выбросов метана, две трети выбросов закиси азота и около 3% выбросов углекислого газа.

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