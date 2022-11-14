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Страны G7 учреждают международный фонд для борьбы с климатическими рисками

Страны G7 учреждают международный фонд для борьбы с климатическими рисками Страны "Большой семерки" (G7) согласовали учреждение международного фонда для борьбы с климатическими рисками.
Экология
14 ноября 2022 г. 21:57
Страны G7 учреждают международный фонд для борьбы с климатическими рисками

Страны "Большой семерки" (G7) согласовали учреждение международного фонда для борьбы с климатическими рисками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении МИД и министерства экономики и финансов Франции.

Идея создания фонда под названием "Глобальный щит от климатических рисков" обсуждалась с 20 странами, уязвимыми для последствий изменения климата, информировали ведомства. По их словам, инициатива призвана улучшить финансовую защиту населения таких государств. Фонд предназначен для того, чтобы поддерживать разработку и внедрение решений по социальной защите и страхованию, содействовать экономическому и социальному развитию в уязвимых странах.

О решении внести средства в фонд объявили также Канада, Дания, Германия, Ирландия и США. Их пожертвования составят в общей сложности 210 млн евро.

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