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Стивен Гамбург: При отсутствии реформ мы достигнем приемлемого уровня выбросов метана лишь к 2100 году

Стивен Гамбург: При отсутствии реформ мы достигнем приемлемого уровня выбросов метана лишь к 2100 году Сокращение выбросов метана является важнейшим инструментом в борьбе с изменением климата.
Экология
3 октября 2024 г. 11:03
Стивен Гамбург: При отсутствии реформ мы достигнем приемлемого уровня выбросов метана лишь к 2100 году

Сокращение выбросов метана является важнейшим инструментом в борьбе с изменением климата.

Как передает Report, об этом сказал главный научный сотрудник Фонда защиты окружающей среды (EDF) профессор Стивен Гамбург на панельной сессии, посвященной теме "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана", проходящей в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он отметил, что у человечества на данный момент существуют две основные проблемы: глобальное потепление и выбросы метана.

По словам ученого, хотя продолжительность пребывания метана в атмосфере относительно невелика, он наносит большой вред природе: "Метан недолговечен. В конце своего жизненного цикла он превращается в СО2 и водяной пар, но по своему действию он очень мощный".

Эксперт подчеркнул, что если не провести климатические реформы сейчас, то последствия будут тяжелыми, и человечество выйдет к приемлемым показателям выбросов метана лишь к 2100 году.

"Если мы быстро сократим выбросы метана, то в ближайшие несколько десятилетий наш мир станет гораздо более экологически чистым", - сказал он.

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