Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2022"

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") началась очередная кампания по массовой посадке деревьев

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") началась очередная кампания по массовой посадке деревьев в стране.

Как сообщает Report, 2 апреля в Баку в рамках кампании "Зеленый марафон 2022" в поселке Мушфигабад прошла первая в году кампания по посадке деревьев. В ходе акции, в которой приняли участие более 100 волонтеров при поддержке Союза волонтерских организаций Азербайджана, было посажено 2000 деревьев различных пород в соответствии с почвенно-климатическими условиями местности.

Акция, организованная общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, предусматривает проведение массовых посадок деревьев, увеличение площади зеленых насаждений в различных регионах страны в весенне-осенний посевной период.

Следует отметить, что в рамках "Зеленого марафона" в этом году планируется создание зеленых коридоров в Азербайджане, особенно на Абшеронском полуострове, посадка деревьев на территориях со сложным рельефом, крутыми склонами, и в связи с этим на склонах будут подготовлены террасы, сформированы водосборные ямы для скопления дождевых вод и полива деревьев. Тем самым будет предотвращена эрозия почвы, повысится ее воздухопроницаемость, водопроницаемость и плодородие, что приведет к более высокому проценту прорастания, а также сэкономит поливную воду на этих участках.

Основная цель проекта – предотвратить возможные угрозы на фоне уменьшения площади зеленых насаждений, внести вклад в охрану окружающей среды путем поощрения посадки деревьев, а также в увеличение биоразнообразия нашей страны, повышения осведомленности граждан об охране зеленых массивов.

Массовая посадка деревьев также нацелена на поддержку глобальной деятельности по достижению уменьшения выбросов парникового газа, вызывающих климатические изменения.

Общественное объединение IDEA, которое намерено продолжить усилия по защите и расширению масштабов зеленых зон в нашей стране, вместе со своими партнерами призывает общественность принять активное участие в борьбе за защиту нашей планеты, в принимаемых мерах по охране окружающей среды.