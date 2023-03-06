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Стартовала акция по посадке деревьев "Зеленый марафон-2023"

Стартовала акция по посадке деревьев "Зеленый марафон-2023" 6 марта при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку в рамках “Общереспубликанского марафона по озеленению” (“Зеленый марафон”) была проведена первая акция по посадке дерев
Экология
6 марта 2023 г. 20:32
Стартовала акция по посадке деревьев Зеленый марафон-2023

6 марта при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку в рамках “Общереспубликанского марафона по озеленению” (“Зеленый марафон”) была проведена первая акция по посадке деревьев весеннего сезона 2023 года.

Как сообщает Report, во время акции по посадке деревьев в парке "Гянджлик“, расположенном в Хатаинском районе Баку, был заложен сад из деревьев сакуры, подаренных Азербайджану Японией. Цветение сакуры станет символом развития дружбы и солидарности Азербайджана и Японии.

Также в рамках акции с участием волонтеров в парке были посажены новые сосны.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl Marafon 2023” ağacəkmə kampaniyasına start verilib

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