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Спецпредставитель СЕ: Азербайджан обладает твердой политической волей в борьбе с изменением климата

Спецпредставитель СЕ: Азербайджан обладает твердой политической волей в борьбе с изменением климата Азербайджан обладает твердой политической волей в борьбе с климатическими изменениями.
Экология
5 ноября 2024 г. 17:29
Спецпредставитель СЕ: Азербайджан обладает твердой политической волей в борьбе с изменением климата

Азербайджан обладает твердой политической волей в борьбе с климатическими изменениями.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель Совета Европы Александр Гессель на пленарном заседании "Мировые религии за зеленую планету" в рамках Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

По его мнению, изменение климата является важным вопросом, который необходимо решить для защиты будущих поколений.

"Эта проблема угрожает фундаментальным правам человека. Религия и убеждения играют важную роль в построении социальной целостности и толерантности. Мы должны поддерживать открытый диалог и взаимодействие между религиозными конфессиями. Совет Европы остается верен своей миссии по обеспечению мира. Продвижение межрелигиозного диалога в Европе и за ее пределами - основная цель нашей организации. Совет Европы поддерживает межрелигиозный диалог", - отметил Гессель.

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