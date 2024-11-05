Спецпредставитель СЕ: Азербайджан обладает твердой политической волей в борьбе с изменением климата

Азербайджан обладает твердой политической волей в борьбе с климатическими изменениями.

Азербайджан обладает твердой политической волей в борьбе с климатическими изменениями.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель Совета Европы Александр Гессель на пленарном заседании "Мировые религии за зеленую планету" в рамках Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

По его мнению, изменение климата является важным вопросом, который необходимо решить для защиты будущих поколений.

"Эта проблема угрожает фундаментальным правам человека. Религия и убеждения играют важную роль в построении социальной целостности и толерантности. Мы должны поддерживать открытый диалог и взаимодействие между религиозными конфессиями. Совет Европы остается верен своей миссии по обеспечению мира. Продвижение межрелигиозного диалога в Европе и за ее пределами - основная цель нашей организации. Совет Европы поддерживает межрелигиозный диалог", - отметил Гессель.