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Спецпредставитель президента РФ назвал компромиссным итоговый документ COP28

Спецпредставитель президента РФ назвал компромиссным итоговый документ COP28 Формулировки, вошедшие в итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), носят компромиссный характер.
Экология
13 декабря 2023 г. 19:08
Спецпредставитель президента РФ назвал компромиссным итоговый документ COP28

Формулировки, вошедшие в итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), носят компромиссный характер.

Как сообщает Report, об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Итоговый документ призывает внести вклад в общемировые усилия по переходу от ископаемого топлива в энергетических системах – причем, что важно, переходу справедливому, упорядоченному и учитывающему разнообразие национальных условий. <...> Окончательные формулировки вряд ли полностью устраивают всех, но это лишь подтверждает компромиссный характер достигнутых договоренностей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi COP28-in yekun sənədini kompromis adlandırıb

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