Специалисты проведут измерение высоты снежного покрова в высокогорных районах Азербайджана

С целью определения запасов воды в снежном покрове и прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках Азербайджана в апреле, мае и июне, специалисты-гидрологи Национальной гидрометеорологической службы и Управления гидрометеорологии Нахчывана с 9 мар

С целью определения запасов воды в снежном покрове и прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках Азербайджана в апреле, мае и июне, специалисты-гидрологи Национальной гидрометеорологической службы и Управления гидрометеорологии Нахчывана с 9 марта приступят к измерению высоты снежного покрова в высокогорных районах страны.

Как сообщает Report, директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев сказал, что 5 групп специалистов определят высоту и плотность снежного покрова в высокогорных участках Большого и Малого Кавказа:

"Работы будут проведены по 36 направлениям, 16 на Большом Кавказе, 7 на Малом Кавказе, 8 в горных районах Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и 5 в горных районах Нахчывана.

Измерительные работы в бассейнах рек Тертерчай, Левчай, Тутгунчай, Хачынчай, Баргушадчай, Пиченисчай, Хякяричай, Забухчай, Гаргарчай, Кёнделенчай, Гуручай, Зарыслычай, протекающих по территории Кяльбаджарского, Лачынского, Шушинского, Ходжавендского районов Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов будут проведены по 8 маршрутам на высоте 1550-2200 метров над уровнем моря".