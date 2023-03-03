О нас

Специалисты проведут измерение высоты снежного покрова в высокогорных районах Азербайджана

Специалисты проведут измерение высоты снежного покрова в высокогорных районах Азербайджана С целью определения запасов воды в снежном покрове и прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках Азербайджана в апреле, мае и июне, специалисты-гидрологи Национальной гидрометеорологической службы и Управления гидрометеорологии Нахчывана с 9 мар
Экология
3 марта 2023 г. 15:55
Специалисты проведут измерение высоты снежного покрова в высокогорных районах Азербайджана

С целью определения запасов воды в снежном покрове и прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках Азербайджана в апреле, мае и июне, специалисты-гидрологи Национальной гидрометеорологической службы и Управления гидрометеорологии Нахчывана с 9 марта приступят к измерению высоты снежного покрова в высокогорных районах страны.

Как сообщает Report, директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев сказал, что 5 групп специалистов определят высоту и плотность снежного покрова в высокогорных участках Большого и Малого Кавказа:
"Работы будут проведены по 36 направлениям, 16 на Большом Кавказе, 7 на Малом Кавказе, 8 в горных районах Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и 5 в горных районах Нахчывана.

Измерительные работы в бассейнах рек Тертерчай, Левчай, Тутгунчай, Хачынчай, Баргушадчай, Пиченисчай, Хякяричай, Забухчай, Гаргарчай, Кёнделенчай, Гуручай, Зарыслычай, протекающих по территории Кяльбаджарского, Лачынского, Шушинского, Ходжавендского районов Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов будут проведены по 8 маршрутам на высоте 1550-2200 метров над уровнем моря".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gələn həftə yüksək dağlıq ərazilərdə qarölçmə işlərinə başlanılacaq

Самое читаемое

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 44 тыс.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 44 тыс.
24 февраля 2023 г. 23:25
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня
25 февраля 2023 г. 18:57
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi