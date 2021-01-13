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Совместный рейд: оштрафованы "черные рыболовы"

Совместный рейд: оштрафованы "черные рыболовы" Сотрудники Госслужбы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте провели рейды
Экология
13 января 2021 г. 14:26
Совместный рейд: оштрафованы черные рыболовы

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана и Управления полиции на водном транспорте МВД с целью предотвращения незаконного рыболовства, в прибрежной части Баку, на побережье Каспийского моря, охватывающем территорию Лянкяранского и Астаринского районов, во внутренних водоемах Агджабединского района, в Мингячевирском и Шамкирском водохранилищах и вдоль реки Кура были задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы.

Об этом Report сообщил представитель службы Бахруз Магомедов.

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что браконьерами были житель Шамкирского района Аббас Аббасов, жители Астары Аскер Абдуллаев и Мехман Ходжаханов, жители Лянкяранского района Рамиз Гуламов, Самир Асадуллаев и Илькин Гуламов, жители Мингячевира Физули Ильясов и Турал Аллахвердиев, житель Евлахского района Сайяр Агаев, житель Сумгайыта Рахман Гусейнов, жительница Баку Севда Гусейнова, и житель Хызинского района Султан Гусейнов.

По данным фактам на имя правонарушителей были составлены протоколы и приняты соответствующие меры, отметил Магомедов.

Б.Магомедов также сообщил, что задержаны и оштрафованы житель Имишлинского района Заур Алекперов, житель Шекинского района Афган Хидаятов и житель Агстафинского района Руфин Гюлюмжанов, занимавшиеся незаконной рыболовством в различных административных районах.

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