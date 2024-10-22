Городские службы работают над устранением последствий осадков в Баку

Представители уполномоченных ведомств и госструктур принимают все необходимые меры для оперативного устранения негативных последствий проливных дождей в Баку и на Абшеронском полуострове.

Представители уполномоченных ведомств и госслужб принимают все необходимые меры для оперативного устранения негативных последствий проливных дождей в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, исполнительной власти города Баку и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Согласно заявлению, в Баку и на Абшеронском полуострове выпало рекордное количество осадков - 306% месячной нормы. Городские службы работают в усиленном режиме, откачивая воду и эвакуируя граждан из затопленных территорий.

Силы МЧС также привлечены к работам по откачке воды и эвакуации граждан, нуждающихся в помощи.

Исполнительная власть города Баку провела мониторинг с целью выявить проблемные участки на затопленных участках, в частности на мостах, в туннелях и подземных переходах. В настоящее время проводится инвентаризация сети сбора дождевых вод и водосборников на проспектах и улицах, принимаются меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Бригады Объединенной службы водоснабжения крупных городов проводят мероприятия по очистке дождевых и канализационных коллекторов, отводу скопившихся вод с территорий, устранению последствий дождя, говорится в заявлении.