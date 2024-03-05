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Советник министра: Импорт электромобилей в Азербайджан увеличился в 19 раз за два года

Советник министра: Импорт электромобилей в Азербайджан увеличился в 19 раз за два года В Азербайджане значительно увеличился импорт экологически чистых транспортных средств.
Экология
5 марта 2024 г. 09:57
Советник министра: Импорт электромобилей в Азербайджан увеличился в 19 раз за два года

В Азербайджане в прошлом году импорт экологически чистых транспортных средств увеличился в 19 раз по сравнению с 2021 годом.

Об этом сказал Report советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

"Благодаря стимулирующим мерам наблюдается значительный рост импорта автомобилей с электродвигателями. В 2023 году в Азербайджан было импортировано в 19 раз больше электромобилей, чем в 2021 году. Принимаются меры, чтобы эта положительная тенденция продолжалась и в последующие годы", - сказал он.

По словам Саттарзаде, для увеличения доли электромобилей в транспортном парке страны создана специальная рабочая группа по стимулированию оборота экологически чистого и безопасного транспорта, ведется комплексная работа совместно с государственными структурами и представителями частного сектора.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müşaviri: Üç il əvvəllə müqayisədə Azərbaycana 19 dəfə çox elektromobil gətirilib

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