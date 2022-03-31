О нас
Аудио новости

Советник министра: Новые поправки предотвратят расточительство воды в Азербайджане

Советник министра: Новые поправки предотвратят расточительство воды в Азербайджане Министерство экологии и природных ресурсов внесло ясность в возникшие в Азербайджане недопонимания в связи с поправками в "Правила платного использования воды".
Экология
31 марта 2022 г. 16:38
Советник министра: Новые поправки предотвратят расточительство воды в Азербайджане

Министерство экологии и природных ресурсов внесло ясность в возникшие в Азербайджане недопонимания в связи с поправками в "Правила платного использования воды".

Советник министра Расим Саттарзаде сказал Report, что правила направлены на объединение в едином документе механизмов в сфере платного использования водных ресурсов, которые до сих пор регулировались в отдельных законодательных актах и не позволяли вести точный учет и оценку.

По его словам, эти правила разработаны как один из принципов экономического регулирования использования и охраны водных ресурсов: "Утверждение правил поспособствует проводимым в стране реформам по обеспечению эффективного использования водных ресурсов, будет предотвращено расточительство. Владельцы земельных участков для удовлетворения собственных нужд могут бесплатно осуществлять бурение и эксплуатацию безнапорных водных скважин. В связи с этим следует особо подчеркнуть, что абсолютное большинство частных колодцев, используемых населением на своих приусадебных участках, входит в эту категорию, то есть освобождено от оплаты".

Р.Саттарзаде отметил, что также бесплатно использование водных объектов общего пользования для пляжей, лодочных прогулок, спорта, любительской охоты на рыб и другие водные биоресурсы, водопоя скота, орошения без использования технических средств: "Тарифы дифференцируются в зависимости от качества воды, назначения использования, технического уровня водохозяйственных объектов, способов забора и транспортировки воды и других факторов, влияющих на объем производственных затрат в соответствии с нормативно-правовыми актами".

Он добавил, что при определении тарифов будут учитываться и уязвимые группы населения: "Внедрение платного использования не окажет негативного влияния на социальное благосостояние населения, наоборот, будет достигнуто полное удовлетворение потребностей населения в воде за счет эффективного и экономичного использования водных ресурсов. Таким образом, основной целью новых правил является не создание финансового бремени для пользователей, а в целях эффективного использования воды в Азербайджане, имеющем ограниченные водные ресурсы, обеспечение точного учета и оценки воды с момента забора из источника до конечного потребителя. Регулирование использования воды, начиная с Мингячевирского водохранилища до Каспийского моря и в реке Кура, также поможет сэкономить воду, эффективно использовать ее, а также решить проблему засоления".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir müşaviri: "Qaydaların təsdiq edilməsi ilə ölkədə su israfçılığının qarşısı alınacaq"

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане будет наблюдаться пылевой туман
Завтра в Азербайджане будет наблюдаться пылевой туман
31 марта 2022 г. 14:32
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, увеличился почти на 40 тыс. тонн
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, увеличился почти на 40 тыс. тонн
31 марта 2022 г. 13:17
Завтра температура воздуха в стране повысится до 25 градусов
Завтра температура воздуха в стране повысится до 25 градусов
31 марта 2022 г. 13:05
Прогноз погоды на апрель
Прогноз погоды на апрель
31 марта 2022 г. 12:59
Прогноз погоды в Азербайджане на последний день марта
Прогноз погоды в Азербайджане на последний день марта
30 марта 2022 г. 13:20
Замминистра обнародовал правила платного пользования водой
Замминистра обнародовал правила платного пользования водой
30 марта 2022 г. 12:27
В Азербайджане с 1 апреля вводится мораторий на промышленный вылов рыбы
В Азербайджане с 1 апреля вводится мораторий на промышленный вылов рыбы
29 марта 2022 г. 17:43
Готовятся проекты по восстановлению тугайных лесов
Готовятся проекты по восстановлению тугайных лесов
29 марта 2022 г. 16:55
В Азербайджане на площади более тысячи гектаров будут проведены лесовосстановительные работы
В Азербайджане на площади более тысячи гектаров будут проведены лесовосстановительные работы
29 марта 2022 г. 16:33
Уровень воды в реке Кура заметно повысился
ФотоУровень воды в реке Кура заметно повысился
29 марта 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi