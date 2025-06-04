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Советник министра: Изменение климата и его последствия не знают политических границ

Советник министра: Изменение климата и его последствия не знают политических границ Советник министра: Изменение климата и его последствия не знают политических границ
Экология
4 июня 2025 г. 10:52
Советник министра: Изменение климата и его последствия не знают политических границ

Изменение климата и его последствия не знают политических границ.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Рустам Гасанов на панельной дискуссии в рамках конференции "Всемирный день продовольственной безопасности: Наука в действии".

По его словам, люди иногда не осознают, что повышение глобальной температуры даже на один градус влечет за собой серьезные последствия.

"Это нарушает экологический баланс в долгосрочной перспективе. Государственные учреждения осознают это, и мы стремимся использовать существующие инструменты максимально эффективно", — сказал он.

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