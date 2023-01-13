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МЭПР: Более 80 процентов автомобилей в Азербайджане старше 10 лет

МЭПР: Более 80 процентов автомобилей в Азербайджане старше 10 лет Возраст всего лишь 85 тысяч машин в Азербайджане составляет до 5 лет, а более 80 процентов автомобилей старше 10 лет.
Экология
13 января 2023 г. 11:06
МЭПР: Более 80 процентов автомобилей в Азербайджане старше 10 лет

Возраст всего лишь 85 тысяч машин в Азербайджане составляет до 5 лет, а более 80 процентов автомобилей - старше 10 лет.

Как передает Report, об этом сообщил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он отметил, что возраст 7-8% автомобилей превышает 40 лет: "Эта тенденция продолжает расти из года в год. Поэтому целесообразно приобретение новых автомобилей. Освобождение с этого года гибридных автомобилей и электромобилей от уплаты таможенных пошлин увеличит процент использования экологически чистых автомобилей".

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Версия на азербайджанском языке Müşavir: "Azərbaycandakı avtomobillərin 80 faizindən çoxunun yaşı 10 ildən çoxdur"

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