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    Сотрудники СНБ провели акцию по посадке деревьев

    В общей сложности было посажено 400 деревьев

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы Национальной Безопасности 17-го марта на территории поселка Бильгя провели акцию посадки деревьев, приуроченной к 99-ти летию образования служб безопасности Азербайджана и к празднику Новруз.

    Как передает Report, считающиеся благоприятными как с точки зрения декоративности, так и экологически такие виды деревьев как ель, ясень, туя и другие, общее число которых достигло 400, были рассажены в городских условиях на участке площадью полтора гектара.

    Акции по посадке деревьев со стороны сотрудников СНБ будут проводиться и в дальнейшем.

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