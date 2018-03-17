Сотрудники СНБ провели акцию по посадке деревьев

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы Национальной Безопасности 17-го марта на территории поселка Бильгя провели акцию посадки деревьев, приуроченной к 99-ти летию образования служб безопасности Азербайджана и к празднику Новруз.

Как передает Report, считающиеся благоприятными как с точки зрения декоративности, так и экологически такие виды деревьев как ель, ясень, туя и другие, общее число которых достигло 400, были рассажены в городских условиях на участке площадью полтора гектара.

Акции по посадке деревьев со стороны сотрудников СНБ будут проводиться и в дальнейшем.