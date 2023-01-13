Сотрудники Службы охраны биоразнообразия обеспечены мотоциклами

Сотрудники Службы охраны биологического разнообразия обеспечены мотоциклами.

Сотрудники Службы охраны биологического разнообразия обеспечены мотоциклами.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы Фируддин Алиев.

По его словам, в прошлом году в некоторых национальных парках и заповедниках были зафиксированы пожары, большинство из которых возникли под влиянием антропогенных факторов.

"На этих территориях планируется создать искусственные водоемы, закупить противопожарное оборудование, проложить новые дороги и тропы в лесных массивах. Сотрудникам службы предоставлены мотоциклы, чтобы они могли быстрее добираться до очага возгорания", - добавил начальник Службы.