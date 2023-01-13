Сотрудники Службы охраны биоразнообразия обеспечены мотоциклами

Сотрудники Службы охраны биологического разнообразия обеспечены мотоциклами.
Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы Фируддин Алиев.
По его словам, в прошлом году в некоторых национальных парках и заповедниках были зафиксированы пожары, большинство из которых возникли под влиянием антропогенных факторов.
"На этих территориях планируется создать искусственные водоемы, закупить противопожарное оборудование, проложить новые дороги и тропы в лесных массивах. Сотрудникам службы предоставлены мотоциклы, чтобы они могли быстрее добираться до очага возгорания", - добавил начальник Службы.