Сотрудники МВД провели акцию по посадке деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева

В рамках 100-летнего юбилея со дня рождения основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева в результате совместной организации Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов в поселке Мушфигабад Гар

В рамках 100-летнего юбилея со дня рождения основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева при совместной организации министерств внутренних дел и экологии и природных ресурсов в поселке Мушфигабад Гарадагского района столицы была проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящие лица обоих ведомств, сотрудники и военнослужащие МВД.

Было высажено около 1 000 эльдарских сосен, осуществлен уход за деревьями на территории.