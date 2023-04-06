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Сотрудники МВД провели акцию по посадке деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева

Сотрудники МВД провели акцию по посадке деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева В рамках 100-летнего юбилея со дня рождения основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева в результате совместной организации Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов в поселке Мушфигабад Гар
Экология
6 апреля 2023 г. 16:54
Сотрудники МВД провели акцию по посадке деревьев в честь 100-летия Гейдара Алиева

В рамках 100-летнего юбилея со дня рождения основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева при совместной организации министерств внутренних дел и экологии и природных ресурсов в поселке Мушфигабад Гарадагского района столицы была проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящие лица обоих ведомств, сотрудники и военнослужащие МВД.

Было высажено около 1 000 эльдарских сосен, осуществлен уход за деревьями на территории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN əməkdaşları Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı ağacəkmə aksiyası keçirib

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