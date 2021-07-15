О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотрудники министерства понесут наказание за вырубку арендованных Beta Tea лесов

Сотрудники министерства понесут наказание за вырубку арендованных Beta Tea лесов В Лянкяране установлены допустившие халатность и виновные в незаконной вырубке леса, отданной в аренду компании "Beta Tea".
Экология
15 июля 2021 г. 17:30
Сотрудники министерства понесут наказание за вырубку арендованных Beta Tea лесов

В Лянкяране установлены допустившие халатность и виновные в незаконной вырубке леса, отданной в аренду компании "Beta Tea".

Как сообщает Report, об этом на дебатах на тему "Защита и устойчивое развитие лесов" сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Замминистра отметил, что в связи с вопросом будут приняты меры взыскания вплоть до увольнений:

"Подходят к концу проверки для выяснения фактов вырубки деревьев на указанной территории, прояснения спорных моментов и выявления виновных лиц. Мы знаем, кто несет за это ответственность. Нас огорчают подобные факты. В этом вопросе не может быть никаких объективных причин. По итогам будут приняты соответствующие меры наказания".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Beta Tea”ya icarəyə verilən meşələrin qırılmasına görə nazirlik əməkdaşları cəzalandırılacaq

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
15 июля 2021 г. 12:16
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
Завтра ожидается ветер, в районах выпадет град
Завтра ожидается ветер, в районах выпадет град
13 июля 2021 г. 13:23
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
12 июля 2021 г. 14:16
Статья британского портала посвящена катастрофе с рекой Охчучай
Статья британского портала посвящена катастрофе с рекой Охчучай
12 июля 2021 г. 10:54
Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
11 июля 2021 г. 18:46
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
11 июля 2021 г. 12:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
10 июля 2021 г. 12:44
В Кувейте температура воздуха достигла 70 градусов
В Кувейте температура воздуха достигла 70 градусов
10 июля 2021 г. 01:40
Прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды на субботу
9 июля 2021 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi