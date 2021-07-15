Сотрудники министерства понесут наказание за вырубку арендованных Beta Tea лесов

В Лянкяране установлены допустившие халатность и виновные в незаконной вырубке леса, отданной в аренду компании "Beta Tea".

В Лянкяране установлены допустившие халатность и виновные в незаконной вырубке леса, отданной в аренду компании "Beta Tea".

Как сообщает Report, об этом на дебатах на тему "Защита и устойчивое развитие лесов" сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Замминистра отметил, что в связи с вопросом будут приняты меры взыскания вплоть до увольнений:

"Подходят к концу проверки для выяснения фактов вырубки деревьев на указанной территории, прояснения спорных моментов и выявления виновных лиц. Мы знаем, кто несет за это ответственность. Нас огорчают подобные факты. В этом вопросе не может быть никаких объективных причин. По итогам будут приняты соответствующие меры наказания".