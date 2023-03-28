Сотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой в городе Баку, а также в Хызинском, Астаринском и Сиязанском районах.

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой в городе Баку, а также в Хызинском, Астаринском и Сиязанском районах.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Магомедов, в ходе расследования были установлены личности браконьеров.

Это жители Баку Вугар Мамедов, Сейфулла Раджабов, Гасым Алиев, Абульфаз Худавердиев, Вугар Гасымов, Бахадур, Ариф и Бахлул Кязымовы, жители Астаринского района – Мамедага Багиров, Агамалы Рзаев, Ханбала Ахадов, жители Сиязанского района – Магсуд Баширов, Ниджат Алиев.

Б.Магомедов отметил, что в ходе контрольных мероприятий из водоемов изъяты 25 синтетических сетей.

В отношении правонарушителей составлены протоколы и приняты соответствующие меры.