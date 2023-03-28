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Сотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой

Сотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой Сотрудники Государственной службы экологической безопасности выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой в городе Баку, а также в Хызинском, Астаринском и Сиязанском районах.
Экология
28 марта 2023 г. 10:03
Сотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности выявили лиц, занимающихся незаконной рыбалкой в городе Баку, а также в Хызинском, Астаринском и Сиязанском районах.

Как сообщил Report представитель службы Бахруз Магомедов, в ходе расследования были установлены личности браконьеров.

Это жители Баку Вугар Мамедов, Сейфулла Раджабов, Гасым Алиев, Абульфаз Худавердиев, Вугар Гасымов, Бахадур, Ариф и Бахлул Кязымовы, жители Астаринского района – Мамедага Багиров, Агамалы Рзаев, Ханбала Ахадов, жители Сиязанского района – Магсуд Баширов, Ниджат Алиев.

Б.Магомедов отметил, что в ходе контрольных мероприятий из водоемов изъяты 25 синтетических сетей.

В отношении правонарушителей составлены протоколы и приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzərdən qanunsuz balıq ovlayan şəxslər saxlanılıb

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