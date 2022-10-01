Состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам

Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие сотрудники государственных структур, представленных в рабочей группе.

Представители рабочей группы были проинформированы о мониторингах, проводимых в освобожденных районах в сентябре с целью оценки экологической ситуации, в том числе изучении радиоэкологической обстановки, подсчете ущерба лесному массиву на территории города Лачын, сел Забух и Сус и комплексных исследовательских работах с участием соответствующих структур.

Им была также предоставлена информация об инспекционных и оценочных работах на месторождениях рудного и нерудного минерального сырья на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов, автоматических гидрологических станциях, установленных для оценки водных ресурсов на освобожденных территориях, а также об оценке лесных участков с использованием метода дистанционного зондирования.