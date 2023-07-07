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Состоялось 6-е заседание межправительственной таджикско-азербайджанской комиссии

Состоялось 6-е заседание межправительственной таджикско-азербайджанской комиссии В Азербайджане находится делегация во главе с министром экономического развития и торговли Республики Таджикистан, сопредседателем межправительственной комиссии Завкизодой Завки Амином для участия в 6-м заседании Совместной межправительственной комиссии п
Экология
7 июля 2023 г. 17:48
Состоялось 6-е заседание межправительственной таджикско-азербайджанской комиссии

В Азербайджане находится делегация во главе с министром экономического развития и торговли Республики Таджикистан, сопредседателем межправительственной комиссии Завкизодой Завки Амином для участия в 6-м заседании Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

Как сообщает Report, на заседании было отмечено, что связи между Азербайджаном и Таджикистаном успешно развиваются по всем направлениям, страны осуществляют плодотворное сотрудничество на международных платформах.

Состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего расширения деловых контактов в различных сферах, в том числе по вопросам сотрудничества в экономике, промышленности и торговле, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, туризме, культуре и других сферах.

После обсуждения был подписан протокол 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Таджикистан-Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyanın 6-cı iclası keçirilib

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