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Состоялись неформальные консультации с целью обсуждения основных вопросов повестки дня COP29

Состоялись неформальные консультации с целью обсуждения основных вопросов повестки дня COP29 26-27 июля в Шамахе прошли неформальные консультации на уровне глав делегаций с целью обсуждения основных вопросов, стоящих на повестке дня COP29.
Экология
28 июля 2024 г. 00:33
Состоялись неформальные консультации с целью обсуждения основных вопросов повестки дня COP29

26-27 июля в Шамахе прошли неформальные консультации на уровне глав делегаций с целью обсуждения основных вопросов, стоящих на повестке дня COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт COP29, в мероприятии приняли участие председатель наблюдательного органа по научным и технологическим консультациям Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), представители и эксперты Секретариата РКИК ООН, ответственные за климатические вопросы Бангладеш и Барбадоса министры, а также в общей сложности более 40 стран, председательствующих в международных переговорных группах и проявляющих активность в обсуждениях по климату.

Выступая вчера с речью на мероприятии, главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев говорил о решимости председательства COP29 добиться прогресса по всем столпам Парижского соглашения, подчеркнул важность прозрачных и целенаправленных переговоров и призвал стороны проявить конструктивность в тех областях, где существуют разногласия в текущих переговорах по климату.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un gündəliyindəki əsas məsələlərin müzakirəsi məqsədilə məsləhətləşmələr keçirilib

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