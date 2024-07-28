Состоялись неформальные консультации с целью обсуждения основных вопросов повестки дня COP29

26-27 июля в Шамахе прошли неформальные консультации на уровне глав делегаций с целью обсуждения основных вопросов, стоящих на повестке дня COP29.
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Выступая вчера с речью на мероприятии, главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев говорил о решимости председательства COP29 добиться прогресса по всем столпам Парижского соглашения, подчеркнул важность прозрачных и целенаправленных переговоров и призвал стороны проявить конструктивность в тех областях, где существуют разногласия в текущих переговорах по климату.