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Состоялась встреча с победителями конкурса ”Восхождение"

Состоялась встреча с победителями конкурса ”Восхождение" 19:09
Экология
9 апреля 2024 г. 19:40
Состоялась встреча с победителями конкурса ”Восхождение

Министр экологии и природных ресурсов, президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с победителями конкурса “Восхождение”.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), которую Азербайджан примет в этом году.

Министр подчеркнул важность привлечения победителей конкурса ”Восхождение" к подготовке и проведению СОР29, призвал их к активному участию в разработке и реализации различных природоохранных проектов, подчеркнул необходимость проведения подобных встреч и в дальнейшем.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüş keçirilib

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