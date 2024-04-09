Состоялась встреча с победителями конкурса ”Восхождение"

19:09

Министр экологии и природных ресурсов, президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с победителями конкурса “Восхождение”.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), которую Азербайджан примет в этом году.

Министр подчеркнул важность привлечения победителей конкурса ”Восхождение" к подготовке и проведению СОР29, призвал их к активному участию в разработке и реализации различных природоохранных проектов, подчеркнул необходимость проведения подобных встреч и в дальнейшем.