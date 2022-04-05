Состоялась очередная акция в рамках кампании по посадке деревьев ”Зеленый марафон - 2022"

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках “Общереспубликанского марафона по озеленению” (“Зеленый марафон”) в поселке Ходжасан состоялась очередная акция по посадке

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках “Общереспубликанского марафона по озеленению” (“Зеленый марафон”) в поселке Ходжасан состоялась очередная акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, в ходе акции на 2 гектарах было высажено более 1000 Эльдарских сосен и оливковых деревьев, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Отметим, что в рамках “Зеленого марафона” в этом году в Азербайджане, в частности на Абшеронском полуострове, планируется создание зеленых коридоров, посадка деревьев в районах со сложным рельефом и крутыми склонами.