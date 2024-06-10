Солтанов: Изменение климата может угрожать существованию ряда государств

Глобальное изменение климата может угрожать существованию некоторых государств.

Глобальное изменение климата может угрожать существованию некоторых государств.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов сказал на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященном синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

По его словам, Азербайджан ведет переговоры с островными государствами, которые могут получить непоправимый ущерб от последствий изменения климата.

Солтанов отметил, что Азербайджан также подвержен негативным последствиям климатических изменений, таким как засуха и наводнения.

"Проблема дефицита водных ресурсов должна быть включена в повестку дня предстоящего в Баку СОР29", - добавил замминистра.