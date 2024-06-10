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Солтанов: Изменение климата может угрожать существованию ряда государств

Солтанов: Изменение климата может угрожать существованию ряда государств Глобальное изменение климата может угрожать существованию некоторых государств.
Экология
10 июня 2024 г. 10:34
Солтанов: Изменение климата может угрожать существованию ряда государств

Глобальное изменение климата может угрожать существованию некоторых государств.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов сказал на мероприятии Caspian Blue Horizons Workshop, посвященном синергии науки и бизнеса для устойчивости климата и Каспийского моря в преддверии СОР29.

По его словам, Азербайджан ведет переговоры с островными государствами, которые могут получить непоправимый ущерб от последствий изменения климата.

Солтанов отметил, что Азербайджан также подвержен негативным последствиям климатических изменений, таким как засуха и наводнения.

"Проблема дефицита водных ресурсов должна быть включена в повестку дня предстоящего в Баку СОР29", - добавил замминистра.

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Версия на английском языке Climate сhange may threaten existence of several countries, COP29 official says
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: İqlim dəyişikliyi bir sıra dövlətlərin mövcudluğuna təhlükə yarada bilər

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