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Содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму

Содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму Сегодня в течение дня содержание угарного газа в воздухе в городе Баку превысило норму в 1,4 раза, а в городе Сумгайыте - в 1,2 раза.
Экология
6 ноября 2023 г. 18:21
Содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму

Сегодня в течение дня содержание угарного газа в воздухе в городе Баку превысило норму в 1,4 раза, а в городе Сумгайыте - в 1,2 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно с помощью автоматических станций в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку и городах Сумгайыт и Гянджа.

Основной источник CO в воздухе — это автомобили, грузовики и другие транспортные средства или механизмы, которые сжигают топливо.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda havada dəm qazı normadan artıqdır

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