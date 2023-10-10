Содержание угарного газа в атмосфере Баку превышает норму

17:17

В течение дня показатели качества воздуха в Баку превышают норму в 1,3 раза по угарному газу, а в городе Сумгайыт - в 1,1 раза по оксиду азота.

Как сообщает Report, мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно посредством автоматической станции непрерывной работы по качеству воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт, Гянджа.

Причина, по которой содержание угарного газа и оксида азота выше нормы, связана с интенсивностью транспортного движения, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.