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Содержание угарного газа в атмосфере Баку превышает норму

Содержание угарного газа в атмосфере Баку превышает норму 17:17
Экология
10 октября 2023 г. 18:22
Содержание угарного газа в атмосфере Баку превышает норму

В течение дня показатели качества воздуха в Баку превышают норму в 1,3 раза по угарному газу, а в городе Сумгайыт - в 1,1 раза по оксиду азота.

Как сообщает Report, мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно посредством автоматической станции непрерывной работы по качеству воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт, Гянджа.

Причина, по которой содержание угарного газа и оксида азота выше нормы, связана с интенсивностью транспортного движения, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda havada dəm qazının göstəricisi normadan yüksəkdir

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