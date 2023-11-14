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В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму

В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму В Баку и Сумгайыте содержание угарного газа в воздухе превысило норму.
Экология
14 ноября 2023 г. 19:03
В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму

В Баку и Сумгайыте содержание угарного газа в воздухе превысило норму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня содержание окиси углерода в Баку было выше нормы в 1,4 раза, диоксида азота – в 1,2 раза, в Сумгайыте содержание в воздухе угарного газа и диоксида азота превысило норму в 1,2 раза.

Повышенное содержание окиси углерода и диоксида азота в атмосферном воздухе связано с интенсивностью транспортного движения, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.

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