​SOCAR в прошлом году потратил 23 млн. манатов на улучшение экологической ситуации

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за 2015 год потратила 23,0 млн. манатов на улучшение экологической ситуации.

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете компании "Об устойчивом развитии".

В 2013 году эта сумма составила 18,0 млн. манатов, а в 2014 году - 14,0 млн. манатов.

Согласно отчету, экологические выплаты SOCAR (Азербайджан) в госбюджет в 2015 году составили 132 тыс. манатов. В 2013 году эта сумма составила 220,5 тыс. манатов, а в 2014 году - 175 тыс. манатов.