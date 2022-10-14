Со следующей недели в Азербайджане стартуют масштабные работы по озеленению

В Азербайджане с 17 октября стартуют широкомасштабные работы по озеленению, приуроченные к осенней посадке деревьев.

В Азербайджане с 17 октября стартуют широкомасштабные работы по озеленению, приуроченные к осенней посадке деревьев.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом Службы развития лесов Вахид Фарзалиев на передаче "Час эксперта".

По его словам, в Баку и на Абшероне, а также на территориях лесного фонда в соответствии с климатическими условиями каждого региона будут посажены различные породы деревьев.

Зампредседателя ОАО "Озеленение и ландшафтное строение Азербайджана" Зохраб Аббасов отметил, что в осенний посевной сезон этого года в Баку и на Абшеронском полуострове в поселке Мушфигабад на территории в 65 га будет посажено более 40 тыс. деревьев, в поселке Ходжасан – на территории в 56 га 35 тыс. деревьев различных пород.

Завотделом Службы развития лесов Вахид Фарзалиев отметил, что в настоящее время ведется работа по выращиванию редких растений в рассадниках: "В Бардинском региональном рассаднике началось увеличение численности мастикового дерева, считающегося одним из редких растений. В ближайшее время на территории Товузского, Агджабединского региональных рассадников начнется посев и размножение мастикового дерева".