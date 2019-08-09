Директор института: Снижение уровня воды в Каспии больше чем на 1 метр - не катастрофа

"Снижение уровня воды в Каспийском море больше чем на 1 метр – не катастрофа, это не считается экстремальной ситуацией".

Как сообщает Report, об этом сказал директор Института географии им. Гасана Алиева Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мамедов.

Он напомнил, что в 1978-1995 годы уровень воды в море повысился на 2,5 метра, что нанесло экономике Азербайджана урон в размере 2,5 млрд долларов: "Вот это была экстремальная ситуация".

"Сегодня в Каспийском море наблюдается снижение уровня воды более чем на 1 метр. Это не может создавать основу для проведения экстремальных работ. Возможно, через некоторое время уровень воды в море вернется к прежнему значению. В Каспийском море изменение уровня воды носит периодический характер", - добавил Р.Мамедов.