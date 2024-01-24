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Снег затруднил движение транспорта в ряде районов, дорога Исмаиллы-Лагич закрыта

Снег затруднил движение транспорта в ряде районов, дорога Исмаиллы-Лагич закрыта Выпавший снег затруднил движение транспорта на автомобильных дорогах в ряде регионов Азербайджана.
Экология
24 января 2024 г. 10:25
Снег затруднил движение транспорта в ряде районов, дорога Исмаиллы-Лагич закрыта

Выпавший снег затруднил движение транспорта на автомобильных дорогах в ряде регионов Азербайджана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в настоящее время соответствующими учреждениями ведутся работы по очистке от снега автодорог в автономной республике, в горных и предгорных населенных пунктах и ​​сельских дорог.

Сильный снегопад, начавшийся со вчерашнего вечера в стране, создал ряд трудностей и в Исмаиллинском районе.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, дорога Исмаиллы-Лахич закрыта из-за сильного снегопада, в результате чего движение автомобилей в этом районе было ограничено.

В настоящее время ведутся работы по очистке дороги.

Сильный снегопад в регионе продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQar bölgələrdə nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb, İsmayıllı-Lahıc yolu bağlanıb

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