Снег затруднил движение транспорта в ряде районов, дорога Исмаиллы-Лагич закрыта

Выпавший снег затруднил движение транспорта на автомобильных дорогах в ряде регионов Азербайджана.

Выпавший снег затруднил движение транспорта на автомобильных дорогах в ряде регионов Азербайджана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в настоящее время соответствующими учреждениями ведутся работы по очистке от снега автодорог в автономной республике, в горных и предгорных населенных пунктах и ​​сельских дорог.

Сильный снегопад, начавшийся со вчерашнего вечера в стране, создал ряд трудностей и в Исмаиллинском районе.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, дорога Исмаиллы-Лахич закрыта из-за сильного снегопада, в результате чего движение автомобилей в этом районе было ограничено.

В настоящее время ведутся работы по очистке дороги.

Сильный снегопад в регионе продолжается.