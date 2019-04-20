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Снег оставил без электричества ряд сел в Лерикском районе - ВИДЕО

Снег оставил без электричества ряд сел в Лерикском районе
© Report

Из-за снегопада в отдаленных территориях Лерикского района возникли проблемы с энергоснабжением. 

Как сообщает южное бюро Report, в селе Оранд два дня нет света. Работники  службы электроснабжения при помощи сельских жителей устраняют возникшие проблемы. По словам жителей села, высота снежного покрова в районе составляет 15-20 см. Цветущие фруктовые деревья были заморожены, фермам нанесен ущерб. Больше всего снега выпало в селах Нуравуд, Пирасора, особенно на территорию села Кёмюргёлю. Дороги дороги покрылись наледью.

В центре района также шел снег, однако он уже растаял, поэтому проблем не возникло. Снег продолжается.

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