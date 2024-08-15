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Изменение климата усилило разрушительные пожары

Изменение климата усилило разрушительные пожары Ученые Университета Восточной Англии, Центра экологии и гидрологии Великобритании, Метеорологической службы и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пож
Экология
15 августа 2024 г. 06:19
Изменение климата усилило разрушительные пожары

Ученые Университета Восточной Англии, Центра экологии и гидрологии Великобритании, Метеорологической службы и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщает Earth System Science Data.

В исследовании подчеркивается, что анализ лесных пожаров проводился с марта 2023 года по февраль 2024 года. В Канаде и Амазонии возгорания почти наверняка были вызваны изменением климата. По данным ученых, вероятность этого составляет более 99%.

Также изменение климата создало пожароопасные условия в Греции, Канаде и Амазонии более вероятными в 2, 3 и 20 раз соответственно. В последнем случае ситуация усугубляется вырубкой лесов, говорится в тексте исследования.

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Версия на азербайджанском языке İqlim dəyişikliyi planetdə dağıdıcı yanğınları gücləndirib

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