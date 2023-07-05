Служба гидрометеорологии о причинах погодных катаклизмов

Ученые климатологи с высокой долей вероятности предупреждают о нарастающей тенденции различных природных катаклизмов, причиной которых является рост глобальной температуры, изменения в криосфере Земли. Потепление происходящее в полярных и высокогорных рай

Ученые климатологи с высокой долей вероятности предупреждают о нарастающей тенденции различных природных катаклизмов, причиной которых является рост глобальной температуры, изменения в криосфере Земли. Потепление происходящее в полярных и высокогорных районах, влияют на всю планету. Все эти процессы не обходят и наш регион.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель национальной гидрометеорологичсекой службы Министерства экологии и природных ресурсов Назим Махмудов.

По его словам, очередной селевой поток 4 июля наблюдался на реке Вялвялячай Губинского района: "При этом еще раз привлекает внимание, что процессы локальные, охватывают небольшую территорию, но при этом очень интенсивные. То есть, вчера, находясь в центре Губы можно было вполне и не предполагать, что в одном из сел из-за ливня образовался сель. Этот сель стал 83-им по счету с начала апреля по сегодняшний день, побивший рекорды последних лет".

По словам начальника службы, еще весной этого года по данным Всемирной метеорологической организации прогнозировалась активизация явления Эль-Ниньо.

"Это природное явление, происходящее на фоне антропогенного изменения климата, которое приводит к повышению глобальной температуры, влияет на сезонные режимы осадков и делает нашу погоду более экстремальной. Уже сейчас прогнозируется, что этот год станет одним из самых жарких годов в истории планеты. Поэтому периоды с волнами жары, будут наблюдаться и в нашем регионе.

В этом году Всемирный метеорологический конгресс утвердил новые главные стратегические приоритеты на период стремительных климатических, общественных и технологических изменений. Главной целью ВМО будет реализация международной компании по обеспечению того, чтобы к концу 2027 года каждый человек на Земле был защищен от опасных погодных явлений с помощью Систем заблаговременных предупреждений".

По словам Н.Махмудова, модернизация гидрометеорологической службы в нашей стране идет по нарастающей схеме. За счет госинвестиций автоматизируются сеть наблюдений, сводки с наших метеостанций поступают как в международный, так и региональный обмен данными:

"Расширяется международное сотрудничество. Наряду с нашими многолетними партнерами, Турецкой Метеорологической службой, в рамках твининг-проектов наши специалисты проходят обучение в одной из передовых метеослужб в Финляндии".

Руководитель службы отметил, что к концу текущего года мы планируем запуск новой платформы, SmatrMet которая позволит повысить качество и доступность к обновляющимся прогнозам и предупреждениям об опасных явлениях погоды:

"Сайт meteo.az – является официальным источником информации для населения. Здесь же размещаются обновления предупреждений об опасных гидрометео явлениях на основании данных Доплер радиолакаторов. Мы надеемся, что информация об ожидаемых погодных условия поможет вам корректировать свои планы".